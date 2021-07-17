Кубок Казахстана. 2 тур. «Акжайык» и «Кайсар» победителя не выявили. Обзор матча

«Акжайык» и «Кайсар» в рамках матча 2-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана голов не забили. У Кубка Казахстана новая жизнь – теперь есть титульный спонсор, призовые и групповой этап Наши клубы жалуются на судейство в Европе.