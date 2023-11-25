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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матыцин о легкой атлетике: «Надеемся, что пробьем брешь во взаимодействии с World Athletics. Сейчас задача – укреплять национальную систему спорта»

«Мы, конечно, надеемся, что пробьем брешь во взаимодействии с международными федерациями. Я думаю, что и World Athletics тоже понимает, что без участия олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр в тех же турнирах Бриллиантовой лиги легкая атлетика много теряет.

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