Матыцин о легкой атлетике: «Надеемся, что пробьем брешь во взаимодействии с World Athletics. Сейчас задача – укреплять национальную систему спорта»

«Мы, конечно, надеемся, что пробьем брешь во взаимодействии с международными федерациями. Я думаю, что и World Athletics тоже понимает, что без участия олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр в тех же турнирах Бриллиантовой лиги легкая атлетика много теряет.