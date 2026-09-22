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Регионы России

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Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться из окружения под Харьковом

Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться из окружения под Харьковом

В сообщении военного ведомства отмечается, что все попытки прорыва из кольца окружения были пресечены.

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