«Мы поддерживаем Россию в усилиях защитить мир от проявлений неофашизма»

Никарагуа заинтересована увеличить товарооборот с Россией, наладить прямое авиасообщение между столицами, а также расширить возможность использования карты «Мир», рассказал «Известиям» министр иностранных дел латиноамериканской страны Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер.
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