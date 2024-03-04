Не все так просто! О чём говорят нам болезни

Посредством связи «душа — ум — тело» болезнь указывает на те места в теле, где у нас возникли энергетические скопления негативных эмоций, — на органы, железы, мышцы, — а также на отделы позвоночника, где мы храним наши страхи и установки.
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