Россиянам рассказали, сколько стоит собрать портфель школьнику в 2024 году

Он обойдется в 5445 рублей Собрать портфель в 2024 году школьнику в РФ можно за 5445 рублей, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии