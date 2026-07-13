Маргарита Аброськина вышла на связь под капельницей: «Меня срубило в день рождения»

Актриса Маргарита Аброськина заставила поклонников поволноваться о своём здоровье. Звезда проектов «Евгенич», «СССР», «Непослушник‑2» и «Культурная комедия» вышла на связь с подписчиками, лёжа под капельницей.
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