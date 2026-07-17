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Царьград

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Зеленский обсудил с Корецким кадровые изменения и подготовку к зиме

Зеленский обсудил с Корецким кадровые изменения и подготовку к зиме

Владимир Зеленский провёл встречу с новым премьер-министром Сергеем Корецким, где обсудили государственные меры, кадровые назначения в ключевых ведомствах и планы по восстановлению инфраструктуры перед зимним периодом.

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