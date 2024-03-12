Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Теперь у меня в доме нет пыли, помогла простая самоделка

Теперь у меня в доме нет пыли, помогла простая самоделка

Здравствуйте, дорогие мои читатели! Проблема пыли в наших домах и квартирах актуальна как никогда, особенно это затрагивает жителей городов.

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Комментарии
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Владимир Аверков
расчёт стоимости неверен....при напряжении 12 вольт обычный кулер имеет мощность-0,1-0.2А...умножаем на 4,5(электрики поймут),получаем минимум 0,5 квт-час....умножаем на 24 часа,получаем 12 квт-час в сутки...при средней стоимости эл.энер 4руб за квт получается 50 рублей за одни сутки...Автор,выучи всё-таки формулы из СШ...
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18 час.
В С
А за пределами квартиры что делать, в противогазе ходить ?
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18 час.
ГМ
Георгий Михалев
Иди в школу, нех.я тут людям голову дурить.
Ответить
14 час.

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