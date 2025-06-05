⚡️Маск считает, что Трампу следует объявить импичмент и заменить его ВэнсомИз-за заявлений Тр [.] ⚡️Маск считает, что Трампу следует объявить импичмент и заменить его Вэнсом Из-за заявлений Трампа, SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon, заявил Илон Маск.