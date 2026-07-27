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Бойцы ВС РФ ликвидировали группу наемников из Польши при освобождении Белицкого

Бойцы ВС РФ ликвидировали группу наемников из Польши при освобождении Белицкого

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" 27 июля раскрыли подробности операции по освобождению города Белицкое в Донецкой Народной Республике.

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