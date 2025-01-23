Крымчанка на шесть лет сядет в тюрьму за убийство брата

Фото из архива КИАСотрудники полиции задержали жительницу Феодосии. Следствие установило, что во время распития спиртных напитков у женщины произошел конфликт с родным братом и она решила ударить родственника ножом в грудь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии