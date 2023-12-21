Журналист Додолев рассказал, как Пугачёва относится к Галкину* на самом деле

Евгений Додолев нашёл комментарий Александра Градского о текущем браке ПугачёвойГазета "Аргументы и Факты" узнала от журналиста Евгения Додолева, что Алла Пугачёва сначала была на обеспечении Филиппа Киркорова, а после развода перешла под обеспечение Максима Галкина*.