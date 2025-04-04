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Капитан «Далласа» прервал свою серию из 371 сыгранного матча подряд

Капитан «Далласа» прервал свою серию из 371 сыгранного матча подряд

Капитан «Далласа» Джейми Бенн не смог принять участие в матче против «Нэшвилла» (5:1).Капитан «Далласа» Джейми Бенн не смог принять участие в матче против «Нэшвилла» (5:1).

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