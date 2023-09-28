Детей-сирот обеспечат жильем застройщики

Девелоперы предусмотрят жилые площади для детей-сирот в рамках МИПов. Законопроект, направленный на решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли в ходе сессии 28 сентября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.