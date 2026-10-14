Происшествия
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Происшествия

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В Красноярском крае госавтоинспекторы обезвредили медведя

12 октября в дежурную часть ОМВД России «Рыбинский» поступил тревожный сигнал от жителя г. Бородино. Мужчина сообщил, что возле дома по улице Береговой на дерево вскарабкался медведь.

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