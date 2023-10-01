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Губернатор Анохин заявил, что Смоленскую область пытались атаковать пять украинских дронов

Губернатор Анохин заявил, что Смоленскую область пытались атаковать пять украинских дронов

Все удары отражены силами ПВО и РЭБ, подчеркнул глава регионаГубернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить атаки тремя беспилотниками по территории региона.

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