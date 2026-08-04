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Аргументы недели

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Чем обернётся для России распад старого мира

Чем обернётся для России распад старого мира

Старый мир расползается по швам. Причин и факторов масса, и многие из них бьют по России. Западные эксперты и аналитики определяют главные угрозы для нашей страны.

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