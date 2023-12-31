Ведущие телеканалы решили обойтись без Киркорова и Лолиты в новогоднюю ночь

Ведущие телеканалы решили обойтись без Киркорова и Лолиты в новогоднюю ночьРуководители российских телеканалов приняли решение обойтись в Новогодних передачах без участия Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии