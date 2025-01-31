Житель Подмосковья выиграл в лотерее сотни миллионов рублей

Билет игры «Охота» стоимостью в 150 рублей принес жителю Подмосковья выигрыш в размере 285 миллионов рублей, сообщает 31 января крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».
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