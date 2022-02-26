Происшествия

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Председатель СК России потребовал повторный доклад по факту гибели медсестёр

Председатель СК России потребовал повторный доклад по факту гибели медсестёр

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Мокшину М.

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