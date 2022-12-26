В Великобритании заговорили о трудном положение и потерях украинских войск

В Великобритании констатировали трудное положение украинских войск, которые несут большие потери и сильно измотаны, сообщили журналисты британской газеты Financial Times 26 декабря со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны.
В Великобритании констатировали трудное положение украинских войск, которые несут большие потери и сильно измотаны, сообщили журналисты британской газеты Financial Times 26 декабря со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны.
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