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В Великобритании заговорили о трудном положение и потерях украинских войск

В Великобритании заговорили о трудном положение и потерях украинских войск

В Великобритании констатировали трудное положение украинских войск, которые несут большие потери и сильно измотаны, сообщили журналисты британской газеты Financial Times 26 декабря со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны.

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