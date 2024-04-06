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Деандре Эйтон набрал 34 очка и 13 подборов в победной игре с «Вашингтоном»

Деандре Эйтон набрал 34 очка и 13 подборов в победной игре с «Вашингтоном»

В активе центрового «Портленда» 34 очка (личный рекорд в составе «Блэйзерс») и 13 подборов при 13 из 25 с игры и 8 из 9 с линии.

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