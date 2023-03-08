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Петр Павел займет пост президента Чехии с рекордной поддержкой избирателей

Петр Павел займет пост президента Чехии с рекордной поддержкой избирателей

В четверг в Пражском граде состоится инаугурация президента Чехии Петра Павела. Армейский генерал чешских ВС в отставке сменил на посту главы государства Милоша Земана, второй пятилетний президентский мандат которого подошел к концу 8 марта.

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