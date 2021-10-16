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Амнистии для русских с Украины нет, зато есть для мигрантов из Средней Азии

Амнистии для русских с Украины нет, зато есть для мигрантов из Средней Азии

Необходимо провести амнистию для всех граждан Украины, нарушившим правило 90-дневного срока пребывания на территории РФ.

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