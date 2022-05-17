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Евролига представила промо-видео к «Финалу четырех»

Евролига представила промо-видео к «Финалу четырех»

Евролига представила промо-видео к «Финалу четырех», который пройдет в Белграде с 19 по 21 мая. В полуфинальных встречах сойдутся «Олимпиакос» и «Анадолу Эфес», а также «Барселона» и «Реал».

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