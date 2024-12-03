В ответ на жалобы: во Владивостоке прошел рейд по съемным квартирам

Очередной рейд по легализации аренды жилья прошел во Владивостоке. На этот раз специалисты управления финансов совместно с сотрудниками УМВД и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 проверили шесть квартир в доме № 46 на проспекте Красного Знамени, сообщает PRIMPRESS.