12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинске

В Челябинске 12 человек пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Авария произошла около 07:30 утра на мосту путепровода Челябинск - Главный, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
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