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«Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском

«Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Группировка войск «Запад» осуществила три удара по опорным пунктам механизированной бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, использовав огневую мощь систем ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в Министерстве обороны.

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