«Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Группировка войск «Запад» осуществила три удара по опорным пунктам механизированной бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, использовав огневую мощь систем ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в Министерстве обороны.
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