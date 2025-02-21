Зеленскому предложили покинуть Украину ради мира: Трамп комментирует ситуацию

Окружение Трампа настоятельно рекомендует Зеленскому покинуть Украину, предпочтя Францию. Трамп критикует администрацию Байдена за нецелевое расходование сотен миллионов долларов, а Зеленский признаётся, что не знает, куда исчезли $200 млрд помощи.
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