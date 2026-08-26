«Мин моны әйтә алмам»: Фирдүс Тямаев Ильмира Нәгыймованы елаткан

Ильмира Нәгыймованың җырчы Фирдүс Тямаев белән эшли башлавы турында хәбәр иткән идек. Хәзер җырчы Фирдүс белән яңа проект әзерли.
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