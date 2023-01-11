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Что получил староста деревни в награду от фашистов за то, что сдал генерала Власова

Что получил староста деревни в награду от фашистов за то, что сдал генерала Власова

Думается, что первые «хиви» – добровольные помощники вермахта из числа местного населения на оккупированных советских территориях появились сразу же после того, как началась война.

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