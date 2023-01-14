Daily Storm

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Медведев заявил, что японский премьер предал жертв Хиросимы и Нагасаки

Медведев заявил, что японский премьер предал жертв Хиросимы и Нагасаки

Политик назвал «чудовищным стыдом» совместное заявление Байдена и КисидыЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал совместное заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

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