Медведев заявил, что японский премьер предал жертв Хиросимы и Нагасаки

Политик назвал «чудовищным стыдом» совместное заявление Байдена и КисидыЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал совместное заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Политик назвал «чудовищным стыдом» совместное заявление Байдена и КисидыЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал совместное заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
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