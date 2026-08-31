В преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу России Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации внутренней ситуации в стране.
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Да наша госдура и без помощи ЕС Очень неплохо себя закапывает один миграционный кризис чего стоит.