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«С Орбаном лучше не шутить!»: венгерский премьер в Астане не стал терпеть казахских русофобов

«С Орбаном лучше не шутить!»: венгерский премьер в Астане не стал терпеть казахских русофобов

На днях в столице Казахстана, Астане, состоялся саммит Организации Тюркских государств, в рамках которого встретились высшие представители Турции, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

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Комментарии
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Михаил
Вы сами то что делаете, не уподобляйтесь Израильтянам, если упрекаете, указывайте кого
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5 час.
М
Михаил
да пусть виляет, лишь бы не отвалился, (сарказм)😜
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5 час.
Алевтина Долапчи
Стесняюсь спросить? А Советская власть не в СССР? А в США? Что значит не русские, а может американцы? У вас в голове что твориться? По вашему комментарию начинаю понимать, что ваше образование не далеко ушла от украинского. Где украинцы угнетенный народ и Вы оказывается угнетенные. Трендец полный! (других приличных слов не могу сказать). Пипец, и вас русские угнетали? Народ не знающий истории своей страны, не имеет будущего! Запомните это и не делайте тех же ошибок, что и украина.
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37 мин.

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