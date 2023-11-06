«С Орбаном лучше не шутить!»: венгерский премьер в Астане не стал терпеть казахских русофобов

Алевтина Долапчи

Стесняюсь спросить? А Советская власть не в СССР? А в США? Что значит не русские, а может американцы? У вас в голове что твориться? По вашему комментарию начинаю понимать, что ваше образование не далеко ушла от украинского. Где украинцы угнетенный народ и Вы оказывается угнетенные. Трендец полный! (других приличных слов не могу сказать). Пипец, и вас русские угнетали? Народ не знающий истории своей страны, не имеет будущего! Запомните это и не делайте тех же ошибок, что и украина.