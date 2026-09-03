Лавров ошарашен намерением Германии возглавить военную мощь Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил удивление выступлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего о планах сделать Германию ведущей военной державой Европы.
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Мерцу неплохо бы на досуге почитать историю Германии, особо про время , когда ею правил Адольф Гитлер. Он тоже мечтал о величии Германии, а чем закончил - известно всем.