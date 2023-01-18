Редкого снежного воробья заметили на Алтае Птица попала в объектив камеры в Чарышском районе Редкий для Алтайского края вид птиц обнаружили в Чарышском районе, сообщили на странице Алтайского отделения Союза охраны птиц России во "ВКонтакте".