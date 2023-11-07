В сенате США демократы заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

Представители Демократической партии в сенате США во вторник заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят палатой представителей на прошлой неделе, но при этом не обеспечивал никакой помощи Украине.