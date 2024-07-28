Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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1. Зелёные добрались до вековых олимпийских традиций, которые теперь легко отменяются как идеологически неугодные (ссылка): Глава организационного комитета Игр-2024 Тони Эстанге признался, что в главном факеле в Париже не будет гореть олимпийский огонь.

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