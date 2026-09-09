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Мәскәү янындагы складта янгын чыккан

Мәскәү өлкәсендә склад янган, ут 1,8 мең квадрат метр мәйданга таралган. Бу хакта Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәтенә сылтама белән РИА Новости хәбәр итә.

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