Плюсы и минусы партнерских родов: как определить готовность мужа

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеПлюсы и минусы партнерских родов: как определить готовность мужа Партнерские роды – одна из самых неоднозначных и обсуждаемых тем в обществе касательно семейной жизни.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила АнисинаЯ противник совместных родов. Однако,очень своевременная и толковая статья при нынешней модной и бездумной порою тенденции, часто это простое любопытство,любая мода-это непостоянная величина. Не согласна только с тем))),что = Практическая помощь роженице, которая не может ничего контролировать самостоятельно. Когда у женщины начинаются схватки, она может вовсе потерять голову и перестать адекватно мыслить = Голову женщина не теряет при родах никак уж,если не отравлена современной безответственной болтовнёй обывателя и имеются мозги,но может некоторым ,ну очень кисейным барышням ),привыкшим и писать и какать под наблюдение и контролем мужа ,это нужно,остальным достаточно профессионалов возле тебя)) Против природы не стоит идти,а природа требует испокон веков и у животных и у человека таинства этого акта, она-природа понимает,что нельзя разрушать таинство,превращая его не Бог весть во что. Вот согласна.что иногда неплохо контролировать ,как принимаются роды персоналом .Это другой вопрос,если ты не Джигурда, и доверяешь акушерам,зачем это всё тогда,труден этот вопрос. Статью одобряю.Комментировать
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