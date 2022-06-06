Уставшие от украинцев страны Евросоюза сокращают меры поддержки беженцев

Страны Евросоюза разочаровались в украинских беженцах и изменили свое отношение к ним. Власти стран массово сворачивают программы по поддержке украинцев, отказывая в некоторых льготах, а обычные люди перестают оказывать беженцам гуманитарную помощь.
Страны Евросоюза разочаровались в украинских беженцах и изменили свое отношение к ним. Власти стран массово сворачивают программы по поддержке украинцев, отказывая в некоторых льготах, а обычные люди перестают оказывать беженцам гуманитарную помощь.
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