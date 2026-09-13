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19-летний Мастантуоно побил рекорд Месси в матче за «Фиорентину». Арендованный у «Реала» хавбек – самый молодой аргентинец с хет-триком в топ-5 европейских лиг

19-летний полузащитник «Фиорентины» Франко Мастантуоно побил рекорд Лионеля Месси . Арендованный у « Реала » аргентинец сделал дубль в течение двух минут в матче с «Венецией» в 4-м туре Серии А , забив на 29-й и 30-й минутах.

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