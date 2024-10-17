Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил странам Запада ультиматум, заявив, что у них есть 3 месяца на то, чтобы рассмотреть его так называемый «план победы», но в итоге получил жесткий ответ — фактически просто был проигнорирован.
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