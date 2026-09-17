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ТАСС

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Авиация РФ уничтожила пункты дислокации ВСУ в Харьковской области и в ДНР

Авиация РФ уничтожила пункты дислокации ВСУ в Харьковской области и в ДНР

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ВС РФ нанесли удар корректируемыми авиабомбами по пунктам временной дислокации украинских подразделений в Харьковской области и в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

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