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Операторы получат льготы за создание сетей 5G. Правительство уже рассматривает вопрос

Операторы получат льготы за создание сетей 5G. Правительство уже рассматривает вопрос

Президент России поручил поддержать операторов связи в создании сетей 5GПрезидент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проработать предоставление льготных кредитов операторам связи для модернизации сетей LTE 4G и создания новых сетей 5G — это направление актуально для городов с населением свыше 1 млн человек и столичных регионов.

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