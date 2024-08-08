Операторы получат льготы за создание сетей 5G. Правительство уже рассматривает вопрос

Президент России поручил поддержать операторов связи в создании сетей 5GПрезидент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проработать предоставление льготных кредитов операторам связи для модернизации сетей LTE 4G и создания новых сетей 5G — это направление актуально для городов с населением свыше 1 млн человек и столичных регионов.