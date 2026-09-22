Axenix модернизировала лабораторию искусственного интеллекта ТвГТУ и активизировала образовательное сотрудничество

Компания Axenix провела модернизацию лаборатории искусственного интеллекта Тверского государственного технического университета (ТвГТУ), дополнив её новым высокопроизводительным оборудованием.
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