Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

Город активно помогает предпринимателям В личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин адресовал поздравления московским предпринимателям в честь Дня российского предпринимательства, рассказав о мерах поддержки, оказываемых городом.
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