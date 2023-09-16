В тульском минздраве рассказали, как вступить в регистр доноров костного мозга | ТСН24

Что думает большинство людей, когда получает предложение стать донором костного мозга? Многие считают, что это многочасовая операция на позвоночнике под общим наркозом, однако реальная процедура с представлениями людей не имеет ничего общего.
Что думает большинство людей, когда получает предложение стать донором костного мозга? Многие считают, что это многочасовая операция на позвоночнике под общим наркозом, однако реальная процедура с представлениями людей не имеет ничего общего.
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