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В тульском минздраве рассказали, как вступить в регистр доноров костного мозга | ТСН24

В тульском минздраве рассказали, как вступить в регистр доноров костного мозга | ТСН24

Что думает большинство людей, когда получает предложение стать донором костного мозга? Многие считают, что это многочасовая операция на позвоночнике под общим наркозом, однако реальная процедура с представлениями людей не имеет ничего общего.

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