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Джикия о победе в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Хотели, чтобы кубок поднял Классен, но он отказался. Мы его не отпустим, это ключевой игрок»

Джикия о победе в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Хотели, чтобы кубок поднял Классен, но он отказался. Мы его не отпустим, это ключевой игрок»

Георгий Джикия высказался о победе «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ. «Приятно выиграть. Понятное дело, что это был очередной спарринг с хорошей командой [«Сочи»], так что все идет своим чередом.

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